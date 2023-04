Casalnuovo Bambina di 4 anni investita e uccisa in via Emilio Buccafusca

(Di sabato 22 aprile 2023) Drammatico incidente stradale nel Napoletano. Sabato alle 16,15 i Carabinieri sono intervenuti in via. Poco prima un’automobile aveva investito una. La piccola di 4è morta sul colpo. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Indagini in corso.

Alle 16,15 i carabinieri sono intervenuti in via Emilio Buccafusca a. Poco prima un'auto aveva investito una. La piccola, 4 anni, è morta sul colpo. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Indagini in corso.Nata adi Napoli, il 15 luglio del 1983, Tiziana era la figlia di Maria Teresa Giglio. ...dato che aveva scelto di abbandonare la famiglia proprio dopo la nascita della sua. Così è ...Alle 16,15 i carabinieri sono intervenuti in via Emilio Buccafusca a. Poco prima un'auto aveva investito una. La piccola, 4 anni, è morta sul colpo. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Indagini in corso.

Casalnuovo, bambina di 4 anni travolta e uccisa da un'auto ilmattino.it

Tragico investimento nel Napoletano. A Casalnuovo di Napoli, i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti a via Emilio Buccafusca.Poco prima un’auto ha investito una bambina. La bambina - dovre ...Alle 16,15 i carabinieri sono intervenuti in via Emilio Buccafusca a Casalnuovo. Poco prima un’auto ha investito una bambina: il conducente si è fermato per prestare ...