Casalinghe e lavoratrici | pensione prima e assegno più alto | Arrivano gli aiuti per le donne

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 22 aprile 2023) Vediamo gliper: un po’ di giustizia per unaagevolata. Una questione sempre dibattuta è l’ingiustizia sociale per la quale allenon spetti uno stipendio e neanche una. Leche si dedicano alla cura della casa e della famiglia sono penalizzate da questa anomalia. Le statistiche ci dimostrano che gli uomini hanno più facilità a trovare lavoro e che lesono ancora oggi svantaggiate.in– ilovetrading.itSi parla ogni tanto dell’introduzione del Reddito di Base Universale che consentirebbe a tutte ledi avere una cifra minima per tutta la vita e la ...