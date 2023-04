Capelli sani | tutti i consigli degli esperti

Leggi su moltouomo

(Di sabato 22 aprile 2023) Unoaspetti che influenza maggiormente l’immagine estetica di un individuo è la qualità del capello: più sono, più renderanno e saranno capaci di risaltare i lati positivi del volto. Questo è dato dal fatto che un pelo sano risulti molto più lucente e maneggevole di uno bruciato, rendendo così possibili molteplici acconciature, pieghe e messe in risalto del colore. Risparmiare inon è però un’impresa da poco, in quanto si tratta di un processo che richiede attenzione, cura e costanza. per scoprire ida applicare in questo contesto. Come maneggiare i? Il passo più importante per mantenere il capello sano ed evitare di danneggiarlo è quello di maneggiarlo con cura: per fare ciò, è necessario evitare ogni possibile ...