Cancelleri in Forza Italia | Schifani | Accolgo con piacere il suo ingresso

entra inItalia L'ho letto anche io sulle testate regionali ma non ne so nulla. Cosa ne penso Non è il primo e non sarà l'ultimo', ha detto la presidente della Commissione esteri ...Molti dirigenti diItalia si sono avvicinati aper salutarlo e dargli il benvenuto. Lo ha abbracciato anche il coordinatore regionale Marcello Caruso. A fianco diil ...Ma l'annuncio dell'ingresso è stato dato dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani : "Italia è un partito aperto, accolgo con piacere Giancarlo. E' stato un avversario ...

Dall'M5s a Forza Italia, la parabola dell'ex viceministro Giancarlo Cancelleri La Repubblica

PALERMO (ITALPRESS) – Giancarlo Cancelleri, ex leader del Movimento 5 Stelle in Sicilia, da poco fuoriuscito dal partito, ha preso parte alla convention di Forza Italia al teatro Politeama di Palermo."Sì, è ufficiale. Ad avermi convinto sono state anche e soprattutto le parole del Presidente Schifani che ha avuto grande apprezzamento per il mio lavoro nell'interesse della Sicilia, per il mio impeg ...