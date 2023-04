Cancelleri da M5s a Fi | Conte | “Ha deciso di andare con Dell’Utri” Salvatore Borsellino | “Non farti più vedere in via D’Amelio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) “Si è proposto ieri come nostro sindaco per correre a Catania, oggi lo ritroviamo a condividere la visione politica di Schifani,e Cuffaro”. Così Giuseppecommenta l’approdo dell’ex portavoce del M5s in Sicilia in Forza Italia. Dopo l’annuncio del suo abbandono del M5s, per giorni si erano rincorse le voci del passaggio dinel partito di Berlusconi, oggi l’ufficialità con la partecipazione alla kermesse di Forza Italia organizzata dal presidente della regione, Renato Schifani, che dopo avere praticamente defenestrato Gianfranco Micciché accoglie l’ex grillino. Un salto di barricata che ha portato anche alla durissima reazione di, fratello del magistrato ucciso dalla mafia: “A Giancarlo Cancellieri ho appena inviato un messaggio: ‘Non ...