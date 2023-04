Campolattaro | presentata la nuova edizione della gara regionale Open di Canoa Sprint

...Mosti si è tenuta una riunione di approfondimento sull'istanza di autorizzazionedalla Rec Srl per la realizzazione di un impianto di accumulo idroelettrico sul bacino di...Mosti si è tenuta una riunione di approfondimento sull'istanza di autorizzazionedalla REC Srl per la realizzazione di un impianto di accumulo idroelettrico sul bacino di. Nel ......Mosti si è tenuta una riunione di approfondimento sull'istanza di autorizzazionedalla Rec Srl per la realizzazione di un impianto di accumulo idroelettrico sul bacino di

Campolattaro, presentata la nuova edizione della gara regionale ... anteprima24.it