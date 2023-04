“Campionato falsato” Serie A | dichiarazioni inattese | è successo poco fa

(Di sabato 22 aprile 2023) Le dichiarazione dell’ex Juventus scuotono laA, quello che èpotrebbe avere ripercussioni nel calcio mondiale PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il grande scontro tra Juventus e Napoli è alle porte, una partita che si disputerà domenica sera alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino e che vede attualmente le due squadre Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... confermata o ridotta (si parla di - 9 ), Marco Tardelli punta il dito contro il sistema della giustizia sportiva e parla diinevitabilmente. Juventus, restituiti i 15 punti di ...Però cosa si intende perLe regole vigenti sono queste. Pertanto, in che cosa sarebbequestoE' il vittimismo di ritorno E' un'allergia alle regole che non ...Sulle pagine de La Stampa, Marco Tardelli si è soffermato sule di quanto è condizionato dalla situazione legata alla penalizzazione della Juventus. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...

La sentenza sulla Juve: Il Napoli vincerà un campionato falsato, c'è un'ombra sulla Serie A Fanpage.it

Ad essere falsata potrebbe essere solo la lotta per la Champions League con il Milan che si ritrova improvvisamente al quinto posto.Il campionato è falsato, se non tutto, sicuramente quello della Juventus, ormai non è più una supposizione ma è un dato di fatto ...