‘Cambiamo Morcone’ presenta la lista | “Portare a termine ciò che abbiamo iniziato”

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPrimo appuntamento di campagna elettorale per “Cambiamo Morcone”, lacivica in corsa per le elezioni amministrative in programma per il 14 e 15 maggio. A sostenere il candidato sindaco Luigino Ciarlo per la riconferma della fascia tricolore, dodici candidati al consiglio comunale, tra consiglieri uscenti e volti nuovi: Antonio Capozzi, Gioi Capozzi, Ester D’Afflitto, Alessandro Delli Veneri, Angela Di Brino, Matteo Mastrantuono, Laura Parcesepe, Toni Paternostro, Anna Maria Perugini, Nicola Pisano, Giulia Ocone, Cipriano Solla. “Cinque anni fa,dato avvio ad un processo di cambiamento nel nostro paese – ha commentato il sindaco uscente Luigino Ciarlo – il nostro obiettivo adesso è continuare su questa strada equello che...