(Di sabato 22 aprile 2023) La semifinale di Champions League trae Inter si avvicina. Vent'anni dopo il doppio confronto che portò i rossoneri in finale, la città si appresta a vivere un'altra sfida decisiva, con in palio ...

Ad alimentare la tensione è arrivato un messaggio di... cioè altre 3 stagioni) sottoscritto solo l'anno scorso, 6 milioni e mezzo già in piena... quando è rientrato, al suo posto in regia c'era. Per lui, qualche partita giocata male ...Vero Barella , Lautaro ,e Dzeko A Dumfries non puoi chiedere di essere diverso da ciò ... e sui social si è scatenata la: "Scandalo e pericolo al Do Dragao: queste le condizioni di ...

Calhanoglu, bufera con i tifosi del Milan per un commento prima del derby: piovono insulti Corriere dello Sport

Il centrocampista turco scrive un post sui social: i suppoorter rossoneri rispondono a tono e si scatena il caos ...