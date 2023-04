Calha dal 1' | davanti Lukaku e Correa | Inter così in campo a Empoli

Nell'anticipo delle 12.30 della 31ª giornata di Serie A, l'Inter fa visita all'Empoli: ecco la probabile formazione ...Il turco però non verrà rischiatoprimo minuto e tornerà in campo in modo graduale. Straordinari per Barella e Brozovic , mentre Gagliardini insidia l'ottimo Mkhitaryan di questo periodo. Sulle ...Chiedere conferma a Trapattoni, che nella stagione dello scudetto dei record fu eliminatoBayern in Coppa Uefa, perdendo 3 - 1 il ritorno a San Siro dopo aver vinto 2 - 0 l'andata a Monaco con ...

Inter, aria di rivincita per lo scudetto del Milan: Calha ricambierebbe ... L'Interista

Le novità di formazione verso il Benfica in arrivo da Appiano Gentile. L’Inter eccezion fatta per Skriniar è tutta a disposizione di Simone Inzaghi. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport ...Concentrarsi su una semifinale di Champions da conquistare o immergersi nella lotta serrata alla top 4 in Serie A L’Inter e Inzaghi non possono permettersi di scegliere, ecco perché la squadra ...