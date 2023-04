Calendario Serie B 2023 oggi | orari 22 aprile | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) Intensa giornata diB quella che si disputerà quasi completamente, a partire dalle ore 14.00. Si tratta della 34esima giornata e siamo sempre più vicini ai verdetti definitivi per chi sale in A o scende in C e quelli intermedi per chi dovrà partecipare ai playout e ai playoff. Forse la partita più importante per le parti alte della classificaè quella tra Parma e Cagliari, quinta e sesta forza del campionato che vogliono tenere il passo per non farsi risucchiare dalle squadre come il Palermo che spinge per entrare in zona playoff. Proprio il Palermo, alle 16.15, ha un testa-coda importante: sfiderà il Benevento che ha tutto per fare un campionato da protagonista in B e invece in questo momento è ultimo in classifica. Altro testa-coda importante è Modena-SPAL, con entrambe le squadre che hanno bisogno di punti per ...