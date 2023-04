Calendario finale Scudetto Superlega 2022 2023 volley | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilcompleto delladei Playoffdelladimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Grande attesa per la serie che assegnerà il titolo di Campione d’Italia. Le due formazioni si sfideranno nuovamente al meglio delle cinque partite: la prima a vincere tre confronti si aggiudicherà il trofeo. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming sulla piattaformaballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Rai Sport trasmetterà almeno una partita per ogni turno, offrendo anche lastreaming su Rai Play (palinsesto in via di definizione). In alternativa, Sportface.it vi ...