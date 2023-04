Calendario ciclismo corse 2023 | tutti i vincitori TABELLA

...passione ed impegno dalla Cervaschese 98 in collaborazione con il Centro Coordinamento... prima tra le corse cervaschesi inserite nel riccodalla società degli attivissimi fratelli ...... Val di Zoldo e Auronzo di Cadore hanno presentato il riccodi eventi collaterali organizzati in vista della corsa rosa. Per settimane sport,e promozione del territorio faranno ...Ildelle gare diin Valle d'Aosta è fitto, con 29 competizioni tra il 22 aprile e il 24 settembre. Ad aprire la stagione, sabato 22, dalle 15, a Saint - Pierre, Bicimparo " Kinder ...

Ciclismo, il calendario delle corse del mese di aprile: dove seguirle in tv e in streaming Today.it

Oggi, venerdì 21 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dota ...Dal 22 al 25 aprile Chia Laguna, nel Sud Sardegna, sarà la capitale degli sport d’endurance.Sabato 22 Aprile la Chia Swim, domenica 23 aprile la mezza maratona con Antonino Lollo favorito: «Non vedo l ...