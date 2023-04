Calciomercato Lazio | colpo dalla Spagna? Nel mirino il “nuovo Busquets”

(Di sabato 22 aprile 2023)per i biancocelesti? Neldi Tare ci sarebbe infatti il “” Secondo quanto riferito da As, laavrebbe messo nelil giovane centrocampista Marc Casado del Barcellona, definito inil “”. Alcuni emissari sarebbero addirittura già stati visti ad osservare il ragazzo da vicino nelle scorse settimane, in vista di un possibile acquisto in estate, considerato anche il contratto in scadenza nel 2024.

... appena eliminato dalla Roma in Europa League, è legato al club olandese fino al 2025, ma diverse squadre europee sono sulle sue tracce, come Tottenham, Arsenal, United,, Roma e Milan..it vi offre il match dell'Arechi' tra Salernitana e Sassuolo in tempo reale. ... DionisiCLASSIFICA SERIE A: Napoli 75,61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, ...Commenta per primo C'è anche Ciro Immobile tra i convocati di Maurizio Sarri per la gara di oggi alle 18 trae Torino . L'attaccante era il grande dubbio dopo l'incidente dei giorni scorsi: è stato inserito nella lista, ma probabilmente partirà dalla panchina. Ecco l'elenco completo di tutti i ...

Calciomercato Lazio, l'obiettivo di mercato svela il proprio futuro Lazio News 24

Gli occhi della Lazio su un gioiellino della Cantera del Barcellona, il centrocampista Marc Casado, già definito in Spagna il nuovo Sergio Busquets. Secondo quanto riporta AS, ...[themoneytizer id=”99064-6] 14' – La Lazio continua a cercare la via del gol, ma senza gloria. 12' – Occasione Lazio: dopo la respinta su Napolitano, la Viterbese si salva su un tiro di Di Tommaso. 1 ...