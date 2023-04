Calciomercato Juventus | altro che Frattesi | doppio obiettivo per il futuro

(Di sabato 22 aprile 2023) La, per rinforzare il centrocampo, ha come; al suo posto, però, sono finiti nel mirino due giocatori molto forti. Non è ancora finita la stagione (e lasta concorrendo per obiettivi molto importanti) ma la società sembra stia già pensando al prossimo anno. La rosa bianconera ha alternative di grandissimo livello ma, per tornare a vincere il campionato, serve rinforzare la squadra a disposizione di Allegri.(LaPresse)Tra i reparti da rinforzare troviamo, senza nessun dubbio, il centrocampo; con Paredes destinato a lasciare i bianconeri e Rabiot con unancora incerto, la Juve ha bisogno di un nuovo innesto in mezzo al campo. Il preferito sembra essere, centrocampista del Sassuolo che sta disputando una ...

Ex dirigenzae Cherubini (LaPresse) -.itSono tanti gli spunti offerti dall'intervento di Lubrano, che così ha chiosato: 'Il dispositivo della sentenza ci dà già il titolo del ...Squalifica confermata per Romelu Lukaku dopo i fatti in Coppa Italia (ANSA Foto) -.it'È l'ennesima occasione fallita. Qui non si tratta di calcio, Coppa Italia, Inter o. ...MottaCLASSIFICA SERIE A: Napoli 75 punti; Lazio 61;59; Roma 56; Milan 53; Inter 51; ... Lecce 28; Spezia 26; Verona 23; Cremonese 19; Sampdoria 16 Thiago Motta (LaPresse) -

Calciomercato Juventus, pronto ritorno: Tudor non sta più nella pelle JuveLive

MILANO Provare a prefigurare come andrà a finire il caso Juventus è un esercizio spericolato: la vicenda è complessa, così tanto che ieri il ministro dello Sport Andrea Abodi ne ha preso spunto per ...Calcio e volley saranno i protagonisti della puntata di “Sabato sport” in onda sabato 22 aprile dalle 14 su Rai Radio1. Conduce Guido Ardone. In apertura gli aggiornamenti dai campi della 34° giornata ...