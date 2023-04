(Di sabato 22 aprile 2023)si sarebbero incontrate per parlare di Rafael, giocatore di proprietà del Milan

Esultanza Pirola dopo il gol del vantaggio (LaPresse) ".itUna gara ampiamente ... A chiudere l'definitivamente nella ripresa, dopo essersi resa particolarmente pericolosa con uno ...E ancora una volta lascia il suo segno indelebile sull'. (dal 39' st Sturaro SV) Coda 6,5: si scambia gli abiti con Gudmundsson lasciando al compagno quelli del bomber per trasformarsi in ...Alle 16.15, Almeria - Athletic Bilbao ,dalle ambizioni profondamente diverse. Padroni di casa alla ricerca di punti per allungare sulla zona retrocessione, distante soli 2 punti, mentre ...

Calciomercato – Incontro Sporting Lisbona-Chelsea per Leao | News Pianeta Milan

Ampia vittoria della formazione allenata da Paulo Sousa che guadagna ulteriore terreno nella lotta alla salvezza Brutto passo falso del Sassuolo che crolla rovinosamente in trasferta dopo il successo ...La doppietta del fantasista regala tre punti pesanti alla formazione gialloblù, che si avvicina così all'obiettivo. Il tecnico: «Dobbiamo essere contenti per questo risultato, ma sappiamo che il perco ...