Calcio | Serie B | il Genoa vince e il Frosinone trema A Parma si sogna il 4° posto

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) LaB 2022/23, già nella serata di ieri, è ripartita con la 34esima giornata. Sedici delle venti squadre del torneo sono scese in campo e hanno regalato non moltissimi gol. Man mano che si procede con il campionato la posta in palio diventa sempre più alta e il braccino tende a diventare più corto specialmente sottoporta: e sin qui si è visto. In otto partite disputate dalle 20.30 di venerdì 21 aprile alle 16.15 di oggi, sabato 22 aprile, sono stati siglati solamente 11 gol. Ad aprire le danze, per questo turno, ci hanno pensato Reggina e Brescia. Una gara delicatissima quella del Granillo: da una parte ai padroni di casa serviva un risultato utile per allontanare le inseguitrici in zona playoff, dall’altra i tre punti erano necessari per non cadere definitivamente nell’abissoC. A trionfare, a sorpresa, sono stati proprio gli ospiti: 1-2 ...