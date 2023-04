Calcio | Serie A | il Torino vince all’Olimpico e fa tremare la Lazio in vista di Juventus-Napoli

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) Nella giornata di oggi, sabato 22 aprile, a partire dalle ore 18.00, si sono affrontate allo Stadio Olimpico di Roma, ladi Maurizio Sarri e ildi Ivan Juric. A imporsi, per 0-1, sono stati a sorpresa gli ospiti, grazie a una rete di un altro Ivan, Ilic, che al 43esimo del primo tempo ha beffato un Provedel non impeccabile in occasione della conclusione da lontano. Adesso i biancocelesti, fermi al secondo posto a quota 61 punti, dovranno attendere la gara di domani traper capire se i bianconeri riusciranno a superarli in caso di successo. Per il Toro, invece, 10° posto a quota 42 punti. Ma ecco di seguito il racconto diA: IL RACCONTO DIPRIMO ...