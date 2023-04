Calcio | Real Madrid vince | Real Sociedad vede la Champions

LaSociedad ha intanto compiuto un passo importante verso l'accesso alla prossima Champions League, battendo in rimonta il Rayo Vallecano per 2 - 1 e sfruttando la sconfitta per 3 - 2 del Betis ...Sugli spalti del Bernabeu ad assistere al match di Liga tra ilMadrid e Il Celta, c'erano anche Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia, ospite di Carlo Ancelotti, ha pubblicato una storia direttamente dagli spalti. Ma la presenza di Totti a Madrid non è ...IlMadrid fa il suo dovere, 2 - 0 al Celta senza spettinarsi, e aspetta il partidazo di domani: al Camp Nou arriva l'Atletico Madrid con una striscia di 6 vittorie consecutive, col Barcellona che ...

Marco Asensio e Militao hanno firmato con i loro gol il facile successo del Real Madrid sul Celta Vigo in una partita della 30/a giornata di Liga, portando i campioni uscenti a -8 dalla capolista Barc ...Dagli spalti del Bernabeu, l'ex capitano della Roma conferma il rapporto speciale con il club spagnolo e si commuove ripensando ad alcuni aneddoti del passato ...