Calcio | Raspadori | match importante con Juve | cerchiamo punti

"Ho imparato come i napoletani vivono questa sfida - ha detto- ho avuto la fortuna di viverlo in prima persona all'andata. Si percepisce un'atmosfera veramente di grande entusiasmo e ...NAPOLI - La Champions League è alle spalle e il Napoli deve subito voltare pagina, lasciandosi alle spalle l'amarezza per l'eliminazione contro il Milan . Giacomoè fiducioso e lo ha raccontato alla radio ufficiale. "Reagiremo nel migliore dei modi: una delle nostre qualità di quest'anno è saper resettare subito i momenti di euforia e pure quelli di ...'Abbiamo reagito nel migliore dei modi, una delle nostre qualità di quest'anno è quelli di resettare subito nei momenti di euforia e di delusione come questo'. Giacomoprova ad archiviare la grande delusione di Champions. L'attaccante del Napoli parla a Radio Kiss Kiss e dice Domani c'è Juve - Napoli Infine capitolo Nazionale

Napoli, la romantica dedica di Raspadori alla fidanzata: ecco il motivo Corriere dello Sport

"Domani a Torino c'è una partita molto importante per noi, ci mancano ancora tanti punti per raggiungere il nostro obiettivo e sappiamo che ci sarà un ritmo elevato, ma la stiamo preparando nei miglio ...Azzurri a Torino per voltare pagina dopo l'eliminazione con il Milan e fare un altro passo avanti verso lo scudetto. L'attaccante: "C'è grande entusiasmo e voglia di riprendersi nel migliore dei modi" ...