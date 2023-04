(Di sabato 22 aprile 2023) "Il mio futuro? Io sto bene qui, ma non è il momento di parlarne", dice il tecnico biancorosso- "Giocheremo contro una formazione, una gara difficile, ma noi siamo pronti". Prova a ...

I MARCATORI Dato curioso quello che riguarda la squadra di, che ha segnato le ultime 11 reti con 11 marcatori diversi. In vista della gara contro la Fiorentina gli operatori puntano su ...Stefano Sensi sta bene e dovrebbe rientrare domani,ha praticamente tutti a disposizione: "Sulla formazione ho tanti dubbi - ha spiegato il tecnico biancorosso - . Quella di domani sarà una ...KASTANOS O MAZZOCCHI - 'Grigoris è un lavoratore molto serio, gli piace ile si è messo a ... Voglio menzionare anche Zanetti e. Mi piace affrontare professionisti di questo livello, ...

Calcio: Palladino 'Fiorentina affamata, ma il mio Monza è pronto' Tiscali

Prova a caricare la sua squadra, Raffaele Palladino, allenatore del Monza, in vista della difficile sfida casalinga contro una Fiorentina in forma, anche se reduce dalla sofferta qualificazione alle ...Dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro, il Monza vuole un altro risultato importante in Serie A perché ll'U Power Stadium arriva la Fiorentina reduce dalle fatiche di Coppa contro il Lech Poznan.