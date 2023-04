(Di sabato 22 aprile 2023) Dramma sportivo per una piazza storica delitaliano. Si è conclusa laregolare della serie C ed è arrivato un verdetto assai triste per il, assidua frequentatrice della massima serie tra gli anni ’90 ed i primi anni 2000 e che quest’oggi, a distanza didalla sua ultima apparizione in A, si ritrovain serie D. Unabalorda per i biancorossi, ultimi nel girone A di terza serie, conclusasi con la beffa all’ultima giornata. Gli emiliani infatti hanno vinto la loro partita contro un’altra nobile decaduta del nostro, il Vicenza, ma hanno visto i playout sfumare in pieno recupero, quando la Triestina èp riuscita a venire a capo della Pergolettese con il gol di Adorante. Una storia travagliata, quella del ...

Il blitz si è concluso nel campo didella piazza, una struttura abbandonata dove il parroco ...di Striscia LE DENUNCE 'Nel nostro quartiere spacciano a tutte le ore del giorno e della. ....... Un malore ha stroncato la vita ad Antonio Rizzo, giovane calciatore , che è stato ritrovato nel suo letto dalla mamma. Ma per il giovane operaio che ha militato in diverse squadre di...La NBA infatti non ha ritenuto necessario sospendere Embiid dopo ilnelle parti basse a ... NEW YORK KNICKS (5) - LIVE nellatra venerdì 21 e sabato 22 aprile alle ore 2.30 su Sky Sport ...

Calcio, notte fonda per il Piacenza, è retrocesso in D a vent'anni dall'ultima stagione in A OA Sport

Dramma sportivo per una piazza storica del calcio italiano. Si è conclusa la stagione regolare della serie C ed è arrivato un verdetto assai triste per il Piacenza, assidua frequentatrice della massim ...Serviva un colpo e il Brescia, quel colpo, l’ha fatto. Le rondinelle espugnano con merito il Granillo vincendo 2-1 una partita dal peso specifico enorme per le speranze salvezza della Leonessa. C’è ne ...