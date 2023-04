Calcio | lesione per Smalling e Wijnaldum | Europa a rischio

(Di sabato 22 aprile 2023) Brutte notizie per la Roma: Chrise Georginio, usciti per infortunio contro il Feyenoord giovedì, hanno riportato entrambi unaal flessore della coscia sinistra. Tutti e due ...

Brutte notizie per la Roma: Chris Smalling e Georginio Wijnaldum, usciti per infortunio contro il Feyenoord giovedì, hanno riportato entrambi una lesione al flessore della coscia sinistra. Tutti e due i calciatori sono in forte dubbio per la sfida d'andata con il Bayer Leverkusen dell'11 maggio e secondo quanto filtra da Trigoria tra i due è il

Brutte notizie per la Roma: Chris Smalling e Georginio Wijnaldum, usciti per infortunio contro il Feyenoord giovedì, hanno riportato entrambi una lesione al flessore della coscia sinistra. Tutti e due