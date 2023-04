Calcio | Juve; Allegri | ' nostro obiettivo è arrivare secondi'

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di- Napoli . I bianconeri vorranno vendicare il 5 - 1 della gara d'andata e consolidare il proprio posto tra le prime quattro in classifica. L'allenatore inizia logiando proprio gli azzurri: "Si ..."Da qui alla fine ci sono otto partite nelle quali vogliamo fare più punti possibili per restare tra le prime quattro: l'obiettivo è arrivare secondi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano ..."Ci restano otto partite, dobbiamo fare più punti possibile per restare nelle prime 4. L'obiettivo è il secondo posto". Max Allegri guarda alla sfida con il Napoli e non abbassa le aspettative. "È un ...

Respinto il ricorso, Lukaku salta Inter-Juve Agenzia ANSA

Tutti i dati da non perdere sul prossimo big match di Serie A, la sfida tra la Juve di Allegri e il Napoli di Spalletti.La Juve ha messo nel mirino tre avversarie. Intanto il Napoli domani sera in campionato, poi la Lazio nella corsa al secondo posto, l’Inter nella semifinale di ritorno in Coppa Italia, ...