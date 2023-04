Calabria | «Vincere la Champions League? Ci penso! Inter e Milan…»

(Di sabato 22 aprile 2023) Davidein un’vista rilasciata su DAZN nel corso di “1 contro 1” ha parlato del derby ditrae Milan in semifinale. EURODERBY –crede nella possibile vittoria dellaed esprime il suo parere riguardo il derby in semifinale: «Tutta la gente non vedrà l’ora di vedere un derby di fuoco in. Sognare la vittoria? Assolutamente sì, ho iniziato a giocare a calcio sognando di, ora che mancano tre partite sarebbe da stupidi non pensarlo. Sarà una sfida incredibile in un contesto della semifinale che è ancora più importante».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

Ma Davide, il capitano rossonero, ha un sogno nel cuore: "E' lecito sognare ... no Io son qua che mi alleno tutti i giorni, fatico tutti i giorni per riuscire aquesti trofei. Noi ...L'unico modo per essere ripagato sono le vittorie, quindi lo stimolo è diogni partita in campionato da qui alla fine. Possiamo riuscirci'.è poi tornato sull doppia sfida vinta ...Abbiamo costruito questa squadra in 4 mesi e abbiamo scelto giocatori che prima di tutto sono uomini, con voglia di, di lottare con grinta e con spirito di sacrificio. Laforse è ...

Davide Calabria è stato intervistato nel format "1 vs 1" pubblicato quest'oggi sulla piattaforma di DAZN. Tra i tanti temi toccati la volata finale in campionato e Champions League di questa stagione ...Protagonista indiscusso nella cavalcata allo Scudetto della passata stagione, oggi Davide Calabria è un simbolo per i rossoneri: classe 1996, Calabria ha ...