Calabria | “La qualificazione l’abbiamo meritata noi I fuochi a Napoli? mi sono fatto una risata”

(Di sabato 22 aprile 2023) Davide, capitano del Milan, parla della sfida contro l’Inter in Champions League e dellacon il. Il capitano del Milan, Davide, è stato intervistato da DAZN nel format “1 vs 1” e ha parlato della prossima sfida contro l’Inter in Champions League, definendola una sfida affascinante e bellissima.ritiene che il Milan si sia meritato lasul campo e non vede l’ora di affrontare la gara, ma allo stesso tempo invita la squadra a non distrarsi e a concentrarsi sul campionato. Riguardo allacon ilha sottolineato lo spirito di sacrificio e l’altruismo della squadra, che è stata unita e ha saputo soffrire insieme nei momenti di difficoltà durante la ...

Davide Calabria, in un’intervista a DAZN con Massimo Ambrosini, è tornato a parlare della partita di martedì, dove lui, da capitano, e i suoi compagni hanno dato una grande gioia a tutti i tifosi ross ...Davide Calabria, intervistato a DAZN, ha parlato anche del clima di chiacchiere e polemiche alimentato specialmente dal Napoli tra le due gare di Champions League e i cui strascichi si ...