Bundesliga 2022 2023 | il Borussia Dortmund travolge l’Eintracht e scavalca il Bayern in vetta

(Di sabato 22 aprile 2023) Nona vittoria consecutiva in casa per il, che nel match della 29^ giornata diFrancoforte con un severo 4-0. Giornata da incorniciare per i ragazzi di Terzic, che aprono le danze al 19? con Bellingham e raddoppiano sei minuti dopo con Malen. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il tris, firmato dal capitano Hummels.prova a reagire, ma non riesce ad opporre resistenza e nella ripresa subisce anche il quarto gol, realizzato da Malen. Grazie a questa vittoria, ilal primo posto ilMonaco e si garantisce la possibilità di essere artefice dal proprio destino. A cinque gare dal ...

E' un Thomas Tuchel sconsolato e preoccupato quello che si è presentato in conferenza stampa dopo Mainz - Bayern Monaco 3 - 1, match della/2023 che ha decisamente complicato i piani dei bavaresi nella corsa al titolo. 'Stiamo faticando, i problemi sono evidenti - ha ammesso l'ex allenatore del Chelsea - Non riusciamo a ......45 Cremonese 0 Fine 0 Milan Domenica 13 Novembre- 18:00 Milan 2 Fine 1 Fiorentina Mercoledì 4 ...45 Spezia - Lazio 0 - 3 CALCIO - LA LIGA 21:00 Rayo Vallecano - Osasuna 2 - 1 CALCIO -...Il 3 - 1 che spalanca la strada al Borussia Dortmund nel confronto testa a testa per la/23 è solo l'ultimo di una serie di episodi rari in casa bavarese. Liti tra giocatori, risultati ...

Diretta Borussia D. - Eintracht F. (4-0) Bundesliga 2022 la Repubblica

Suonano forte gli allarmi all’Allianz Arena. Il Bayern di Tuchel non va e cade, fragorosamente, a Mainz. Il 3-1 che spalanca la strada al Borussia Dortmund nel confronto testa a testa per la Bundeslig ...BUNDESLIGA - Segui la DIRETTA SCRITTA del match della 29ª giornata tra Mainz e Bayern Monaco, con i bavaresi che puntano a difendere il 1° posto in classifica ...