(Di sabato 22 aprile 2023) Dic'è la partenza in salita nei rapporti con la Cdp di Scannapieco, che però dovrebbe arrivare a scadenza di mandato. E lo stop tedesco aleuropeo. Come si intrecciano i progetti con la partita del Pnrr

Sono in arrivo iEconomisti e operatori divisi tra favorevoli e contrari Scholz dice no a Ursula sull'auto elettrica, ma soffre per il ritardo tedesco sulle... Nello scorso fine ...Sono in arrivo iEconomisti e operatori divisi tra favorevoli e contrari Qualche domanda a Elly Schlein sulla guerra. Conte può dire quel che vuole ma... Opus iustitiae, pax (Isaia 32,...

Btp autarchici, Fondo sovrano. I piani di Meloni sul risparmio italico a uso patriottico L'HuffPost

Di fondo c'è la partenza in salita nei rapporti con la Cdp di Scannapieco, che però dovrebbe arrivare a scadenza di mandato. E lo stop tedesco al fondo ...