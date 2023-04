Brunella cade in bici e si frattura il braccio | dopo 40 giorni muore a 70 anni | aperta un' inchiesta

(Di sabato 22 aprile 2023) Prima la caduta in, che ha comportato ladel, poi la morte improvvisa in ospedale . A causare l'improvvisa morte diPollon , 70, di Fossalta di Piave, avvenuta il ...

... arrestato 38enne del Camerun Dalla caduta in bicicletta alla morte in ospedale Dopo la caduta in bici avvenuta il 4 marzo,Pollon è stata trasportata all'ospedale di San Donà dove le è ...La vicendaPollon il 4 marzo scorso è caduta rovinosamente a terra dalla sua bicicletta: è stata quindi trasportata all'ospedale di San Donà dove, dopo i vari accertamenti, le è stata ...Colpisce infine, il baratro dentro cuiil femminismo: una donna sfrontata e libera, continua ... Foto diGiolivo Condividi questo articolo: Sponsor

Brunella cade in bici e si frattura il braccio, dopo 40 giorni muore a ... leggo.it

Prima la caduta in bici, che ha comportato la frattura del braccio, poi la morte improvvisa in ospedale. A causare l'improvvisa morte di Brunella Pollon, 70 anni, di Fossalta di ...SAN DONA' DI PIAVE - Dopo l'esposto dei familiari, il pm di Venezia ha aperto un fascicolo per l'improvvisa morte di Brunella Pollon, 70 anni, di Fossalta di Piave, ...