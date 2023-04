Bruce Campbell torna in tv con la serie Hysteria!

Leggi su movieplayer

(Di sabato 22 aprile 2023) L'attoretornerà protagonista sul piccolo schermo con la, un progetto che verrà prodotto per Peacock.ritornerà sul piccolo schermo dopo Ash vs Evil Dead grazie alla, un nuovo progetto che verrà realizzato per Peacock. Lo show si ispirerà al fenomeno del panico satanico degli anni '80 mostrando le conseguenze della paranoia su una piccola comunità. Le prime informazioni suLaracconterà quello che accade quando un popolare quarterback scompare misteriosamente nel mezzo del "panico satanico" degli anni '80. Una band heavy metal del liceo in difficoltà composta da emarginati si rende conto che può sfruttare ...