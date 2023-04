Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers stasera in tv | canale | orario e diretta streaming gara-4 playoff NBA 2022 2023

(Di sabato 22 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in TV latra-4 della serieNBA. Serie finora a senso unico, nonostante iin-3 abbiano provato fino all’ultimo secondo a giocarsela contro i più forti avversari. I Sixers non avranno sul parquet Joel Embiid per un problema al ginocchio. Vedremo nei prossimi giorni se è un scelta dettata dalla prudenza visto l’ampio vantaggio nella serie, oppure se l’infortunio è più serio. Bridges e compagni proveranno in ogni caso a vincere davanti al pubblico del Barclay’s Center e riportare la serie aper un’altra partita. La palla a due è prevista, sabato 22 ...

(6) - LIVE sabato 22 aprile alle ore 19.00 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi - Repliche nella giornata di domenica 22 aprile su Sky Sport NBA ...Tre le partite di playoff Nba giocate nella notte. Vittoria per Philadelphia 76ers, Golden State Warriors e Los Angeles Clippers. Nella East Conference:- Philadelphia 97 - 102 e Golden State Warriors - Sacramento Kings 114 - 97. In West Conference Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 124 - 129 Phoenix. I Philadelphia 76ers, dopo il ...... è stato accostato a diverse panchine nell'ultimo periodo tra cui quella deia stagione in corso , ma pare che sia da considerare un candidato più che serio alla successione di Nurse.

76ers: Joel Embiid (knee) out for Game 4 vs Nets Sportando

Tutti i verdetti della regular season, man mano che arrivano. Un antipasto in vista dei Playoff NBA 2023, al via il 15 aprile ...Le stelle dei Philadelphia 76ers Joel Embiid e James Harden non dovranno affrontare ulteriori punizioni da parte della lega per le loro azioni in Gara 3 della ...