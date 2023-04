Brighton | De Zerbi | Euforia italiane in Europa ma che dispiacere per il fantastico Napoli | il Milan ha una cosa in più

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'allenatore delRoberto Deha parlato del cammino delle italiane in Europa: Desulle italiane in Europa Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato ...Le parole di Adam Lallana, calciatore del, sull'impatto di Roberto Dein Inghilterra. I dettagli Adam Lallana è una delle colonne del, l'uomo "importante sia dentro che fuori dal campo" secondo il mister Roberto De ...Adam Lallana non giocherà domani la semifinale di FA Cup trae Manchester United a Wembley. "Ma lui per noi è importante sia dentro che fuori dal campo" dice Roberto De, annunciando che lo porterà comunque in panchina. Quanto sia importante, lo ...

Lallana: "Vi spiego la De Zerbi ball" La Gazzetta dello Sport

Sulla prima volta a Wembley per la semifinale di FA Cup contro il Manchester United dichiara: “Non vedo l’ora di giocarci e non vedo l’ora che inizi la partita, poi dopo i desideri li posso esprimere ...Oggi, sabato 22 aprile 2023, la redazione di “SportMediaset” ha realizzato un’intervista esclusiva all’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi.