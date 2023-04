Bremer e Chiesa ci saranno contro il Napoli? C’è l’annuncio in conferenza di Allegri

(Di sabato 22 aprile 2023) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha presentato nella consuetastampa di vigilia il matchil, in programma per domenica sera alle ore 20:45. Il bianconero, oltre a rilasciare molteplici attestati di stima nei confronti della squadra azzurra, ha fatto anche il punto della situazione sulle condizioni di Gleison, uscito per un problema fisico nell’ultima sfidalo Sporting Lisbona. Verso Juve-, le parole indiQueste le parole rilasciate dal tecnico Massimilianonel corso dellastampa odierna: Sul: “Ilsi avvia a vincere lo scudetto, sarà una partita ...

"Devo vedere comesi è ripreso, non ha niente ma somani bisogna vedere come sta. Sia Rugani che Bonucci stanno bene, eventualmente giocherà uno dei due. De Sciglio a disposizione.ha ...Dopo aver chiarito sulla situazione infortunati ("Fino a domani non darò i convocati, devo vedere come sta, De Sciglio comunque è a disposizione,i minuti ce l'ha nelle gambe, vediamo ......nel sfruttare prima di tutti un pallone vagante in area in seguito al corner battuto da. ... con il terzo tempo che anticipae termina di poco alla sinistra di Szczesny. La Juventus apre ...

Allegri: “Come sta Bremer! Chiesa, De Sciglio, Rabiot e perché non sono preoccupato da Vlahovic” SOS Fanta

Il brasiliano, uscito a Lisbona per un fastidio muscolare, dovrebbe farcela. E Allegri potrebbe confermare il modulo che ha funzionato bene con lo Sporting ...Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Massimiliano Allegri contro i partenopei è intenzionato a schierare il 4-3-3 che tanto ha funzionato nella sfida contro lo Sporting. Juventus Bremer ...