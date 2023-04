Bradisismo Pozzuoli | un sisma alle 5 | 24 risveglia la città

(Di sabato 22 aprile 2023) Un nuovo evento sismico di magnitudo 1.7 si è prodotto all’alba,5:24, con epicentro nel mare di Lucrino a 3 km di profondità. Successivamente altre 3 scosse di bassa intensità si sono prodotte nella Solfatara, ma non avvertite dalla popolazione. LEGGI ANCHE:– due esperti a confronto: LUONGO e DE NATALE Il Blog di Giò.

... collegati al fenomeno del. Il piano attuale Il piano in corso di aggiornamento coinvolge i Comuni di, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano, Marano e alcune zone del Comune ...La zona dei Campi flegrei è interessata da mesi da sciami sismici e da sollevamento del suolo, collegati al fenomeno del. Il piano in corso di aggiornamento coinvolge i Comuni di, ...La zona dei Campi flegrei è interessata da mesi da sciami sismici e da sollevamento del suolo, collegati al fenomeno del. Il piano in corso di aggiornamento coinvolge i Comuni di, ...

Pozzuoli senz’acqua da 24 ore, scuole chiuse, disagi e polemiche per l’avviso tardivo: condotta... Il Riformista

"Stiamo lavorando all'aggiornamento del piano di allontamento dai Campi flegrei". Lo ha detto il presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, precisando che non c'è alcun allarme ma è "bene ag ..."Stiamo lavorando all'aggiornamento del piano di allontamento dai Campi flegrei". Lo ha detto il presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, precisando che non c'è alcun allarme ma è "bene ag ...