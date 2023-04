Boxe | Gervonta Davis vs Ryan Garcia stanotte in tv | programma | orario e streaming

(Di sabato 22 aprile 2023) La notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile è tutta di. Sono loro i due nuovi fuoriclasse dei pesi leggeri a salire sul ring e a contendersi una chance per il titolo mondiale. In realtà,un titolo già ce l’ha: la cintura Wba Regular, ma il titolo Super è nelle mani di Devin Haney, campione indiscusso e prossimo avversario di Lomachenko. Insomma, i pesi leggeri sono in fermento e l’incontro diè il primo capitolo di una lunga saga. L’evento inizierà alle 02:00 della notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile, mentre l’incontro principale dovrebbe andare in scena intorno alle 05:00. Al momento non è prevista una diretta tv osu Dazn che non prevede l’evento nel suo palinsesto (presente invece il match di Maria Cecchi ...

Prima di tutto Davis e Garcia non combatteranno per un titolo, nonostantesia campione Wba ... Di cosa si tratta E' un vecchio espediente, che conta diversi precedenti nella storia della, ...Sembra l'avatar di Oscar De La Hoya, l'ex Golden Boy dellamondiale che non a caso lo ha preso sotto tutela. Abbonati per leggere anche Mercoledì 12/4 Giovedì 13/4 Venerdì 14/4 Sabato 15/4 ...Qualcuno l'ha già definita una follia, un rischio eccessivo o più semplicemente una mossa da marketing. Di certo,Davis e Ryan Garcia sembrano fare sul serio per il loro match dei pesi leggeri in programma nella notte tra sabato e domenica a Las Vegas, tant'è che in una diretta Instagram hanno annunciato ...

Boxe, Gervonta Davis vs Ryan Garcia stanotte in tv: programma ... SPORTFACE.IT

Gervonta Davis et Ryan Garcia s’affrontent ce week-end pour un combat de boxe très attendu à Las Vegas. Il s’agit probablement du plus gros choc médiatique de l’année en boxe. Voici tout ce que vous d ...BOXE – Le combat tant attendu arrive enfin. Dans ce Gervonta Davis vs Ryan Garcia, nous avons eu le droit à un face-à-face sous tension. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril, Gervonta Davis ...