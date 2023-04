...3 - 3 Fulham - Leeds sabato ore 13.30 Brentford - Aston Villa ore 16 Crystal Palace - Everton Leicester - Wolves Liverpool - Nottingham Manchester Utd - Chelsea posticipataHam ......30 Empoli - Inter 15:00 Udinese - Cremonese 15:00 Monza - Fiorentina 18:00 Milan - Lecce 20:45 Juventus - Napoli CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00Ham 15:00 Newcastle - Tottenham 17:30 ......30 Empoli - Inter 15:00 Udinese - Cremonese 15:00 Monza - Fiorentina 18:00 Milan - Lecce 20:45 Juventus - Napoli CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00Ham 15:00 Newcastle - Tottenham 17:30 ...

Bournemouth-West Ham (domenica 23 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

LONDON (AP) - Results from English football: ...It is the first time the government will test the UK emergency alert in a nationwide trial on April 23 at 3pm.