(Di sabato 22 aprile 2023) (Adnkronos) – Premette che preferirebbe “che si parlasse di altro, perché ritengo ci siano questioni molto più importanti di quel che avrei fatto o farei nel mio tinello”, poi, con la consueta pacata chiarezza, scandisce: “Le mie opinioni sono pubbliche, e chi non le condivide si può misurare su quelle. Il mioè, appunto,mio”. Così Francesco, giornalista e vicedirettore de ‘La Verità’, risponde all’Adnkronos intervenendo sul caso social che in queste ore lo ha -suo malgrado- coinvolto, scatenando indignazione e centinaia di commenti. La vicenda è nata da un tweet dello scrittore Massimiliano Parente che, su Twitter, ha tirato in ballo, senza apparenti motivi pregressi,. “Voglio raccontarvi una storiella. Si intitola ‘Salvate il soldato’ -ha scritto ...

Tra i redattori della cultura c'era Francesco. Diventammo amici, uscivamo a bere, finché ... antioccidentale, filoputiniana, no vax, contro le famiglie, contro ogni liberalismo ...... antioccidentale, filoputiniana, no vax, contro le famiglie, contro ogni liberalismo ... "Mi interessa zero il tentativo squallido di colpire Francescoche non deve rendere conto a nessuno ...Tra i redattori della cultura c'era Francesco. Diventammo amici, uscivamo a bere, finché ... antioccidentale, filoputiniana, no vax, contro le famiglie, contro ogni liberalismo ...

Borgonovo: "Io gay Il privato è affar mio, ci si misuri con le mie opinioni' Adnkronos

Il direttore de La Verità protagonista di un tweet dello scrittore Massimiliano Parente che racconta l'episodio in cui avrebbe confidato la sua omosessualità quindici anni fa. L'intervento del preside ...(Adnkronos) – Premette che preferirebbe “che si parlasse di altro, perché ritengo ci siano questioni molto più importanti di quel che avrei fatto o farei nel mio tinello”, poi, con la consueta pacata ...