Bookmakers all’angolo | le migliori quote di Juventus-Napoli

(Di sabato 22 aprile 2023) Nel 31° turno di Serie A analizziamo un match appartenente ai piani alti della classifica, ovvero. Il calcio d’inizio sarà alle ore 20:45 del 23 aprile, nella cornice dell’Allianz Stadium. Direzione della gara affidata a Michael Fabbri. Guardando gli ultimi risultati, valutiamo il momento delle due squadre, prendendo alcune statistiche ed individuandopotenzialmente utili per singole, multiple o raddoppi., il momento delle due squadre I padroni di casa dellaopteranno per il classico modulo, ovvero il 3-5-2. Massimiliano Allegri dovrebbe avere a disposizione Szczesny in porta, difeso dalla retroguardia composta da Danilo, Gatti, Alex Sandro. Centrocampo che vedrà impegnati Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic e De Sciglio, mentre il ...

...variazioni e gli angoli di cui era capaca si doveva arrendere'... ma daread un giocatore come il Sinner di oggi che si ... giustificando le quote deiche pagavano la vittoria del ...danno il Napoli largamente favorito: il segno 1 è ...Osimenh di testa spiazza Maignan! 48' deviazione in calcio d'... Sulla trequarti Brahim Diaz, Bennacer e Leao, di supporto'...Calciomercato, Conte messo: le quote per i possibili sostitutiSono tanti i nomi accostati daialla panchina del Tottenham per il post Antonio Conte. Uno su tutti Mauricio ...