Bomba Corriere dello Sport | Il Napoli punta Abraham se vende Osimhen Spunta anche un nome nuovo

Leggi su napolipiu

(Di sabato 22 aprile 2023) Calciomercato, le ultime notizie: piace Tammydella Roma, se Victordovesse essere ceduto a fine stagione. Escludere in questo momento una cessione diè impossibile. Il giocatore fa gola ai top club europei, in particolare in Premier League, dove ci sono società che hanno un potere economico enorme. Il giocatore è molto richiestoperché ha segnato 26 gol in stagione. La volontà delè quella di tenerlo in rosa, così come vuole tenere Kim, ma non sarà facile resistere.: idea delse va viaLe ultime novità sul calciomercato delvengono date da. Sul quotidiano ...