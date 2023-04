Il 25 dicembre era stato necessario attaccarlo a un cuore artificiale, nel reparto di Cardio chirurgia Pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di. Adesso, dopo 120 giorni dall'intervento, un bimbo di 6 anni è uscito dal reparto grazie a un cuore artificiale più leggero, adottato per la prima volta in Italia. Il dispositivo, di ultima ......Sant'Orsola di. Ora, dopo 120 giorni, è uscito dal reparto grazie ad un n cuore artificiale più leggero, adottato per la prima volta in Italia. Il protagonista della vicenda è undi 6 ...... ma non meno tragiche, come il caso di ungiustiziato dalla mafia a distanza di tempo per ...dei dialoghi sicuramente più belli del libro è quello che i due hanno sul volo di ritorno da...

Bologna, il bambino che si porta il cuore in un carrello: e dopo 4 mesi può finalmente uscire dall'ospedale La Repubblica

BOLOGNA Quella tra l'ex assessore comunale Davide Conte e la macchina fotografica fu un amore a prima vista, altro che second life, anglicismo che il nuovo corso patriota vorrebbe mettere al bando. No ...Lo scorso 25 dicembre era stato necessario attaccarlo a un cuore artificiale, nel reparto di Cardio Chirurgia Pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. (ANSA) ...