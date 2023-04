Blanco | debutto da sogno per Innamorato | è in vetta alle classifiche

Clicca per la top ten album italiana SINGOLI Nuova numero anche tra i singoli con il duetto dicon MINA UN BRICIOLO DI ALLEGRIA che spodesta dalla vetta IL MALE CHE MI FAI di GEOLIER FEAT. ...Quest'estatefarà unimportantissimo. Infatti l'artista si esibirà per la prima volta negli stadi italiani . Le sue date saranno il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 20 ...Oppure alcome autore per Mina di Antonio "Tonino" Maio, dopo una lunga attività di ... Scheda artista: Mina TAGS, Mina La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link ...

Classifiche di vendita FIMI settimana 16: Blanco primo in tutte le classifiche. Buon debutto per i Baustelle e Annalisa prende il volo nei singoli All Music Italia

Milano, 21 aprile 2023. BLANCO domina le classifiche Fimi/Gfk con il suo album “INNAMORATO”, disponibile da venerdì 14 aprile per Island Records, conquistano il primo posto delle classifiche degli ...BLANCO IN VETTA ALLE CLASSIFICHE FIMIGfK DEI DISCHI, SINGOLI E VINILI PIÙ VENDUTI IN ITALIA CON “INNAMORATO” A LUGLIO DUE IMPERDIBILI APPUNTAMENTI NEGLI ...