Bimba travolta e uccisa dalla madre a Casalnuovo | lo strazio dei familiari | «Ridateci la piccola Aurora»

... nel cortile di casa, c'era la piccola e, dopo aver ingranato la retromarcia, ha investito lae uccisa dalla manovra in retromarcia. Incidenti gravissimi, tutti avvenuti nel giro di ...Sono stati inutili i tentativi di soccorso, inutili i tentativi di rianimare la. Le ferite erano troppo gravi. E così, le prime persone arrivate sul posto, non sapendo cosa fosse accaduto e non ...... nel cortile di casa, c'era la piccola e, dopo aver ingranato la retromarcia, ha investito lae uccisa dalla manovra in retromarcia. Incidenti gravissimi, tutti avvenuti nel giro di ...

Casalnuovo (Napoli), fa retromarcia in auto e travolge la figlia di 7 anni | La piccola morta sul colpo TGCOM

«Non so cosa ci facessero là. Mio Dio, sto male, aiutatemi! La mia nipotina meravigliosa sta là, a terra». La disperazione del fratello di Rosa Palma, mamma di ...La tragedia si era consumata da poco quando, alle 16.15 i Carabinieri sono arrivati in via Emilio Buccafusca, a Casalnuovo, un Comune che si trova alle porte di Napoli. Sono stati ...