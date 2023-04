Bimba morta investita da un’auto | alla guida c’era la mamma | la tragedia a Casalnuovo Napoli

(Di sabato 22 aprile 2023)la madredell’auto che ha investito una bambina di sette, e non quattro anni come emerso in un primo momento, ain provincia di. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna si trovava a bordo di un’Audi A3 quando, facendo retromarcia, avrebbe perso il controllo del mezzo travolgendo la bambina e un conoscente che si trovava lì con la piccola, ma rimasto illeso. Subito dopo l’arrivo dei militari sul posto in cui èla piccola, diversi testimoni avevano parlato dipirata, che sarebbe scappata senza prestare soccorso. Poco dopo l’auto però era stata individuata poco distante dal luogo dell’incidente. L’ipotesi dei carabinieri è che i testimoni, possibili conoscenti della donna, avevano parlato di ...

Casalnuovo (Napoli), fa retromarcia in auto e travolge la figlia di 7 anni | La piccola morta sul colpo TGCOM

