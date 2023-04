BikiniOff | la pericolosa app che spoglia le persone spopola tra gli adolescenti | ecco come funziona

(Di sabato 22 aprile 2023) Ricordate gli occhialini degli anni 70-80, quelli che promettevano di far vedere le donne nude?, è arrivata la versione “pro”. Di cosa si tratta esattamente? Di inviare la foto di una persona vestita e riceverne indietro una versione “hot”. Senza vestiti, completamente nuda. Questo è il nuovo e pericoloso fenomeno che si sta diffondendo sul web e che vede coinvolta la tanto discussa intelligenza artificiale. Il suo nome è, un’applicazione alla quale si accede tramite Telegram (per intenderci, se la cercate sull’App Store non la troverete). Ed è specialmente tra i giovanissimi che pare stia prendendo piede tanto che in una scuola media della provincia di Roma si è aperto un vero e proprio caso, dopo che alcuni ragazzini hanno diffuso le immagini di 5 compagne completamente nude. Foto modificate appositamente dall’intelligenza artificiale ...

