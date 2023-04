Berlusconi | la lenta ripresa dopo 18 giorni | la Tac che incoraggia e i sorrisi alle infermiere

(Di sabato 22 aprile 2023) Il leader di Forza Italia e la degenza al San Raffaele per curare la leucemia: gli esercizi respiratori e gli sforzi per alzarsi dal letto e camminare con il deambulatore

...famiglia Nato" CASA NOSTRA Migliorano le condizioni di salute di Silvio, che esce dalla terapia intensiva ed entra in un reparto di ricovero ordinario. Il fratello Paolo: 'ripresama ......intestine per la successione a Silvio(lui sì, vero leader...), ma senza che emergano personalità tali da poterle elevare a riferimento del centro moderato. Nella Lega prosegue la...'Per quella occasione - ha garantito -potrà intervenire almeno telefonicamente'. Oggi ... parlando appunto di 'ripresa' del Cav.

Il leader di Forza Italia e la degenza al San Raffaele per curare la leucemia: gli esercizi respiratori e gli sforzi per alzarsi dal letto e camminare con il deambulatore ...Sono già trascorsi 17 giorni di degenza per l'ex premier, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare. L'ultimo bollettino medico questa mattina. I familiari in visita a ...