Berlino | espulsione di massa di diplomatici russi e subito rappresaglia di Mosca

Poco dopo giunge la risposta 'simmetrica' di Mosca 'in risposta alle azioni ostili di' con l'di 34 diplomatici tedeschi su 90, come riporta la Bild . Stando a quanto riferisce l'...Crescono le tensioni diplomatiche tra Mosca e. La portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova ha annunciato in tv l'di oltre 20 diplomatici tedeschi. Una ritorsione, ha ...Mosca ha annunciato che circa un mese faha deciso l', per motivi che non sono stati resi noti, di decine di diplomatici russi - dopo i 40 che avevano già subito la stessa sorte un ...

Berlino, espulsione di massa di diplomatici russi L'INDIPENDENTE

Uno scontro diplomatico che assume i contorni di un giallo contrappone la Russia e la Germania. Mosca ha annunciato che circa un mese fa Berlino ha deciso l’espulsione, per motivi che non sono stati r ...Dalla guerra sul campo, a quella di parole a quella della diplomazia. Non sono fronti separati, ma vasi comunicanti. Quel che succede da una parte, finisce con l'influenzare l'altra e l'altra ancora.