Berlino espelle i diplomatici russi | la reazione di Mosca | «Faremo altrettanto»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 aprile 2023) Espulsione di massa per ipresenti in Germania. E’ la decisione che sarebbe stata presa dal governo tedesco annunciata però dal ministero degli Esteri di. Il Cremlino, nel condannare la scelta tedesca ha parlato di azzeramento delle relazioni diplomatiche annunciando una«simmetrica» da parte russa. Secondo quanto riporta l’agenzia Tass,rà a sua voltatedeschi dal Paese e «limiterà significativamente il numero massimo di dipendenti delle missioni diplomatiche» della Germania: «Le autorità della Repubblica federale di Germania – avrebbero riferito fonti ufficiali del ministero degli Esteri russo – hanno deciso un’altra espulsione di massa di membri delle missioni diplomatiche russe in Germania. Condanniamo ...