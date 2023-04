Bergamo | fuga di gas in via Garibaldi | strada chiusa e famiglie evacuate

(Di sabato 22 aprile 2023). Apprensione in viaal civico 7 anella mattina di sabato 22 aprile: alle 8 è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco per una presuntadi gas. A segnalare il guasto sono stati proprio i residenti. Sul posto la polizia, la polizia locale, i vigili del fuoco che hanno chiuso la. Si sta anno gestendo la messa in sicurezza dell’area e si sta organizzando anche l’evacuazione precauzionale del palazzo al civico 7 al fine di effettuare tutti i controlli del caso. Pare che l’origine del problema arrivi dalle fognature, sul posto anche i tecnici del Gas. Presenti anche delle ambulanze: il palazzo evacuato è composta da una cinquantina die il personale del 118 sta aiutando le persone anziane e malate per permettere loro di ...

ULTIM'ORA. La segnalazione intorno alle 8 di sabato 22 aprile, i Vigili del fuoco sono in azione in centro città: la strada è chiusa. Evacuta la palazzina al civico 7. Strada chiusa e un palazzo in fa ...