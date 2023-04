Benfica | “Inter | chiediamo scusa per il comportamento dei nostri tifosi”

Tramite comunicato ufficiale, ilsi è scusato nei confronti dell'per gli eventi accaduti in occasione del ritorno dei quarti di finale. Lo scorso mercoledì 19 aprile, infatti, le due formazioni si sono affrontate a San ...Sono sincero, temevo per l'col: ci ho giocato contro ed è una squadra tecnicamente fortissima, ma i nerazzurri l'hanno messa sotto con un furore agonistico straordinario, sono davvero ......notizie per l'alla vigilia del match delicatissimo di campionato contro l'Empoli. La formazione di Simone Inzaghi, reduce dalla super prestazione di Champions League contro il, dovrà ...

Mosse di mercato importanti in vista, che riguardano da vicino l'Inter: trasferimento in Premier League a un passo.Da «C’è posta per te» alla fiction «Un passo dal cielo»: i contenuti della tv tradizionale più capaci di «neutralizzare» la concorrenza delle piattaforme ...