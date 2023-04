Benevento non basta la volontà | a Palermo sfuma l’ennesima occasione

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Intanto il tempo se ne va“. Le note di Adriano Celentano fotografano al meglio il momento del. La Strega, dopo la Reggina, pareggia anche con ilma, soprattutto, getta al ventobuona per tornare a credere con maggiore vigore nella salvezza. Tolto il successo del Brescia, i risultati del primo pomeriggio offrivano una ghiottache i giallorossi hanno puntualmente fallito. In zona salvezza non cambia quasi nulla, i punti da recuperare sul quartultimo posto restano quattro, come le giornate che mancano al termine della stagione. Il tempo stringe e ilpiù che di complimenti avrebbe bisogno di punti, invece dalla Sicilia torna una squadra che ha vistore...

Palermo -1 - 1 Pronti, via e ilè subito pericoloso con Veseli (7'): ... Il pareggiosi fa attendere: cross basso di Ciano, tocco rapace di Farias e palla alle spalle di ...Un pareggio chefa felice nessuno quello del 'Barbera', dove i rosanero mancano l'appuntamento con i tre punti esi rilanciano in ottica playoff. Ilinvece lotta ma alla fine il ...Ilperòresta a guardare e ribatte colpo su colpo. ORE 16.16 - INIZIA LA PARTITA. Palermo in completo rosanero, attacca da sinistra verso destra.in completo bianco da ...

Palermo-Benevento 1-1, le pagelle: prima gioia per Sala, ottimo Farias. Non punge Tutino TUTTO mercato WEB

Niente da fare per la squadra di Eugenio Corini. I play off rimangono a due lunghezze di distanza ma la netta sensazione è che l'obiettivo sia più lontano di quanto non dicano i numeri. Le Streghe imp ...Il Palermo pareggia contro l'ultima in classifica e dimostra per l'ennesima volta tutti i propri limiti strutturali, mentali e tattici. Migliore in campo Pigliacelli, peggiore... Leggi le pagelle di M ...